यूपी: शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली गर्रा नदी में गिरी, 13 लोगों की मौत-23 घायल

Highlights यूपी के शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग घायल हुए है। हादसे के बाद मुआवजे का एलान हुआ है और इस पीएम और सीएम योगी ने दुख भी जताया है।

शाहजहांपुर/लखनऊ: शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना इलाके में शनिवार को भागवत कथा के लिए जल लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पुल के ऊपर से गर्रा नदी में गिर जाने से 13 लोगों की मौत हो गयी और 23 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ और मामले में ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी (डीएम) उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

देर शाम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) शैलेंद्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना में घायल एक बालक हर्ष (12) आईसीयू में भर्ती था उसकी भी मृत्यु हो गई है। अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो गयी है। सिंह ने बताया कि तिलहर थाना अंतर्गत अजमतपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था जिसमें कथावाचक के कहने पर ही ग्रामीण गर्रा नदी से जल लेने जा रहे थे।

जिलाधिकारी के मुताबिक गांव के बच्चे अपने परिजनों को बिना बताए ही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार हो गए और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक सौरभ उसी गांव का रहने वाला है तथा ओवरटेक करने के दौरान उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसकी वजह से ट्रॉली पुल से नीचे नदी में जा गिरी।

इसके पहले शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस. आनन्‍द ने घटनास्थल से फोन पर बताया था कि हादसे में मरने वालों की संख्या 11 है जिनमें आठ बच्चे, एक पुरुष तथा दो महिलाएं शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस घटना में 23 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल छह लोगों सहित 21 का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि तीन अन्य को तिलहर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पुष्पा (50), रूपवती (52), अंशिका (16), गोलू (12), अमित (35), काजल (14), गोलू (12), कल्लू (15), राजन (14), लक्ष्य (सात), शिवानी (20), शोभा (13) और हर्ष (12) के तौर पर की गई है जिनके शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सीएमएस ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए उन्‍होंने तीन सदस्यीय चिकित्सकों की एक टीम बना दी है जो पोस्टमार्टम कर रही है और यह पोस्टमार्टम लगभग देर रात ढाई बजे तक हो पाएगा।

लखनऊ में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल देने के निर्देश दिये गये हैं। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारी राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचे हैं।

Shahjahanpur, UP | Over a dozen people are feared dead & many injured after a tractor trolley falls from a bridge into Garra river in Tilhar's Birsinghpur village. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/fauJBcOqYA

जिलाधिकारी सिंह ने कहा कि मामले में उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं तथा मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहकर घायलों का बेहतर इलाज करा रहे हैं। इसके पहले घटनास्‍थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी-ग्रामीण) संजीव बाजपेई ने को बताया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने संतुलन खो दिया था, जिसकी वजह से वाहन नदी में जा गिरा।

इस पर बोलते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने ट्रॉली में दबे लोगों को बाहर निकाला और सभी को तिलहर के स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जहां पर चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत लाया गया घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक की पूछताछ में जानकारी मिली है कि ट्रॉली पर 30 से अधिक लोग सवार थे। एएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस क्षेत्राधिकारी तिलहर के अलावा दो थानों से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और ट्रैक्टर चालक सौरभ के विरुद्ध तिलहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रॉली के गिरते ही महिला पुरुष ट्रॉली के नीचे दब गए जबकि कुछ लोग उछलकर दूर जा गिरे। जो लोग दूर जा गिरे उन्होंने ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला।

#UPDATE | Shahjahanpur, UP: 11 people dead so far including 2 women, 1 man and 8 minors after a tractor trolley fell from a bridge into Garra river in Tilhar's Birsinghpur village. Total of 29 people were rushed to the hospital from the site of the accident: SSP pic.twitter.com/OCmYyoFhUX