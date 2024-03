Arjun Singh joins BJP: तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, दो सांसद भाजपा में शामिल, सुवेंदु अधिकारी के भाई भी बीजेपी में, टीएमसी पर कई गंभीर आरोप

Highlights अभी बैरकपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधत्व करते हैं। बैरकपुर लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद कहा कि वह भाजपा में लौटे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।

Arjun Singh joins BJP: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असंतुष्ट तृणमूल कांग्रेस नेता और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में टीएमसी सांसद दिब्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। दिब्येंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के भाई हैं। अर्जुन सिंह ने दावा किया कि संदेशखालि मामले के कथित सरगना शाहजहां शेख के पास स्थानीय टीएमसी विधायक पार्थ भौमिक के सक्रिय संरक्षण में नैहाटी में बड़े पैमाने पर जमीन और अन्य संपत्तियां हैं। अर्जुन सिंह ने बैरकपुर लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद कहा कि वह भाजपा में लौटे। वह अभी बैरकपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधत्व करते हैं।

#WATCH | TMC MPs Arjun Singh and Dibyendu Adhikari join the BJP, in Delhi.



Dibyendu Adhikari is the brother of West Bengal LoP Suvendu Adhikari. pic.twitter.com/EsvPucxzwh