'बिलकिस बानो महिला हैं या मुस्लिम, देश को तय करना चाहिए', - तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा

Highlights गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी है बिलकिस बानो ने कहा, न्याय पर से मेरा भरोसा उठ गया है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की रिहाई पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली: बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार केस में 11 दोषियों की रिहाई पर अब सियायत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां और नेता गुजरात सरकार के दोषियों को माफी देने के फैसले पर नाराजगी जता चुके हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत बिलकिस बानो के बलात्कारियों को रिहा किए जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि देश को तय करना चाहिए कि बिलकिस बानो एक महिला हैं या मुस्लिम।

This nation had better decide whether Bilkis Bano is a woman or a Muslim.