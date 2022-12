फोटो: 'न नर है न ही है ये नारी, केवल...' कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी के ड्रेस को लेकर कसा तंज, असम सीएम ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

Highlights टीएमसी नेता कीर्ति आजाद पर पीएम मोदी के ड्रेस को लेकर मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। इसे लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन नेताओं ने टीएमसी नेता कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही है।

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर व टीएमसी नेता कीर्ति आजाद पर पीएम मोदी के कपड़े को लेकर मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। यह आरोप असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने लगाया है और इसे लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है।

दरअसल, मेघालय यात्रा के दौरान पीएम मोदी खासी समुदाय की परंपरागत वेशभूषा में नजर आए थे। ऐसे में इस यात्रा का एक फोटो शेयर करते हुए टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने तंज कसा है। कीर्ति आजाद के इस ट्वीट को लेकर भाजपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है।

पीएम मोदी के कपड़ों पर को लेकर ट्वीट करते हुए टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने तंज कसा है। नेता कीर्ति आजाद ने मेघालय यात्रा से जुड़े एक फोटो को शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर एक लड़की वही कपड़ा पहनी है जो पीएम मोदी इस दौरे में पहने हुए है। इस पर बोलते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 'न नर है न ही है ये नारी, केवल है ये फैशन का पुजारी'।

It is saddening to see how @KirtiAzaad is disrespecting the culture of Meghalaya and mocking our tribal attire. TMC must urgently clarify if they endorse his views. Their silence will amount to tacit support and thus will not be forgiven by the people. https://t.co/XytXuytUst