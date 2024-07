आतंक पर लगातार प्रहार जारी, जम्मू-कश्मीर में इस साल 15 जुलाई तक 10 सुरक्षा बल और 14 नागरिकों ने जान गंवाई, पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं

Highlights जम्मू-कश्मीर में इस साल 15 जुलाई तक 10 सुरक्षा बल और 14 नागरिकों ने जान गंवाई पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उल्लेख किया

Jammu and Kashmir: सरकार और सेना के तमाम प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। घाटी में आतंकी हमलों में भी कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उल्लेख किया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पथराव की घटनाएं नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में 15 जुलाई तक केंद्र शासित प्रदेश में 10 सुरक्षा बल और 14 नागरिक मारे गए हैं।

क्या कानून और व्यवस्था में सुधार का सार्वजनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पिछले चार वर्षों के दौरान अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।"

