जम्मू-कश्मीर के बारामूला में तीन आतंकी ढेर, ड्रोन फुटेज में मुठभेड़ स्थल के पास छिपा दिख रहा एक और आतंकवादी

Highlights ड्रोन फुटेज में बारामूला में मुठभेड़ स्थल के पास एक घायल आतंकवादी छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं और आगे की जानकारी दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चुनाव होंगे।

बारामूला: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। उत्तरी कश्मीर जिले के पट्टन इलाके में गोलीबारी शुरू हुई।

न्यूज18 द्वारा एक्सेस किए गए ड्रोन फुटेज में बारामूला में मुठभेड़ स्थल के पास एक घायल आतंकवादी छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "बारामूला के चक टापर क्रेरी पट्टन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है।" पुलिस ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं और आगे की जानकारी दी जाएगी।

एक के बाद एक मुठभेड़

इससे पहले शुक्रवार को किश्तवाड़ जिले के चटरू गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में दो सैनिक मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस की एक संयुक्त सुरक्षा टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छत्रू बेल्ट के नैडगाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।

#WATCH | Kishtwar Encounter | J&K: Security forces along with Jammu and Kashmir police continue the search operation in Kishtwar.



Two Indian Army personnel lost their lives in the encounter yesterday.



(Visuals deferred by unspecified time)

ये मुठभेड़ें तब हुई हैं जब डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों को शामिल करने वाले चिनाब घाटी क्षेत्र की आठ विधानसभा सीटों के साथ-साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की 16 सीटों पर 18 सितंबर में पहले चरण में मतदान होना है। जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में क्रमशः दूसरे और तीसरे चरण में 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डोडा जिले में एक मेगा रैली को संबोधित करके अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। पिछले 42 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की डोडा की यह पहली यात्रा होगी।

#WATCH | Baramulla, J&K: Based on specific intelligence input regarding the presence of terrorists, a joint operation was launched by the Indian Army and J&K Police on the intervening night of 13-14 September in general area Chak Tapar Kreeri, Baramulla. Contact was established…

डोडा शहर के स्टेडियम में आयोजित होने वाली चुनावी रैली के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ के जुड़वां जिलों में विशेष रूप से आयोजन स्थल के आसपास, बहुस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है।

