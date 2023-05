आर्थिक अपराध करने वालों की अब खैर नहीं! करीब 2.5 लाख 'अपराधियों' की यूनीक आईडी बनाने जा रही सरकार-रिपोर्ट

By आजाद खान | Published: May 16, 2023 10:44 AM

बताया जा रहा है कि इस सिस्टम के जरिए सरकार आर्थिक अपराधों की आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों को एक यूनीक आईडी से लिंक कर देगी जिससे उनकी पहचान और जांच में काफी आसानी होगी।

