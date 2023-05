मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, लोगों से घरों में रहने की अपील, ड्रोन व चीता हेलीकॉप्टर से रखी जा रही निगरानी

Highlights राज्य सरकार ने सुरक्षाकर्मियों की 20 से अधिक टुकड़ियों को बुलाने का भी फैसला किया है। राज्य में वर्तमान में सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 जवान तैनात हैं। सुरक्षा बल ड्रोन और चीता हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई निगरानी कर रहे हैं।

इंफालः मणिपुर में सोमवार को भड़की हिंसा की वजह से इंफाल के पूर्व जिले में तनाव बरकरार है। यहां के न्यू चेकोन इलाके में व्यावसायिक प्रतिष्ठान मंगलवार सुबह बंद रहे और सुरक्षाकर्मियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। इस जिले में एक पूर्व विधायक समेत हथियारबंद चार लोगों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया, जिसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी थी।

मणिपुर में अब तक हुई जातीय हिंसा में 73 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 3.6 मिलियन लोगों के छोटे से राज्य में फिर से पलायन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में कुकी जनजाति के लोग घाटी क्षेत्रों में अपना घर छोड़ रहे हैं, जबकि मेतैई समुदाय के सदस्य पहाड़ियों को छोड़ रहे हैं।

मणिपुर इंटेग्रिटी पर समन्वय समिति (COCOMI) के अनुसार, 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से 7472 मैतेई पहाड़ी जिलों से इंफाल घाटी में चले गए हैं, जबकि 5200 कुकियों ने इंफाल और आसपास के इलाकों को छोड़ दिया है।

