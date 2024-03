Tamilisai Soundararajan Resigns: तेलंगाना की राज्यपाल सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, यहां से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव

Highlights राजभवन ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद भी संभाल रही थीं। त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भेज दिया है।

Tamilisai Soundararajan Resigns: लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 चरण में मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। इस बीच तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। तमिलिसाई सौंदर्यराजन के तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। तेलंगाना की माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा भारत की माननीय राष्ट्रपति को भेज दिया गया है।

Tamilisai Soundararajan resigns from the post of Telangana Governor and Puducherry Lieutenant Governor: Raj Bhavan Puducherry



(file pic) pic.twitter.com/UjdyEKdPBx