तेलंगाना: सीएम केसीआर ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन, कहा- 2024 में 8 और कॉलेज आएंगे

हैदराबाद: तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को राज्य में नौ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2024 में ऐसे आठ संस्थान खोले जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से कुछ महीने पहले होगा। पीटीआई के मुताबिक, "तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने नौ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, कहा कि 2024 में 8 ऐसे संस्थान खोले जाएंगे।"

नौ कॉलेज करीमनगर, कामारेड्डी, खम्मम, भूपालपल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, सिरसिला, विकाराबाद और जनगांव में मौजूद हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सफेद कोट क्रांति के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं और अगले शैक्षणिक वर्ष में आठ और खुलने के लिए तैयार हैं।

T'gana CM Chandrasekhar Rao inaugurates nine new govt medical colleges; says 8 such institutions will be opened in 2024