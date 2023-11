Telangana Polls 2023: 'भाजपा तेलंगाना में 4% मुस्लिम कोटा समाप्त कर एससी, एसटी, ओबीसी को करेगी आवंटित', चुनावी राज्य में अमित शाह का वादा

Highlights शाह ने तेलंगााना में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने के भाजपा के घोषणापत्र के वादे पर जोर देते हुए प्रतिद्वंद्वी दलों पर निशाना साधा उन्होंने मुस्लिम कोटा हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को आवंटित करने की भाजपा की मंशा पर जोर दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की, तेलंगाना में भाजपा को चुनें, और हम अयोध्या में राम लला के मुफ्त दर्शन सुनिश्चित करेंगे

Telangana Assembly Polls 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य तेलंगाना के जगतियाल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने के भाजपा के घोषणापत्र के वादे पर जोर देते हुए प्रतिद्वंद्वी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कोटा हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को आवंटित करने की भाजपा की मंशा पर जोर दिया। शाह ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की सरकार और ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम की आलोचना करते हुए कहा, "हम तेलंगाना को वंशवाद की राजनीति से मुक्त बनाएंगे।"

उन्होंने टिप्पणी की, "केसीआर ओवैसी के डर से हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाते हैं। लेकिन हम ओवैसी से नहीं डरते हैं, हम हैदराबाद मुक्ति दिवस को राज्य दिवस के रूप में मनाएंगे...ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनका (केसीआर) चुनाव चिन्ह एक कार है, लेकिन केसीआर, केटीआर और कविता के पास कार का स्टीयरिंग नहीं है। यह औवेसी के पास है।''

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की, "तेलंगाना में भाजपा को चुनें, और हम अयोध्या में राम लला के मुफ्त दर्शन सुनिश्चित करेंगे।" तेलंगाना के लिए भाजपा के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने कहा, "हमने तय किया है कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान भाजपा द्वारा किया जाएगा। हमने तय किया है कि चिकित्सा व्यय रुपये तक होगा। 10 लाख को बीजेपी कवर करेगी। हम अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी देंगे।''

इससे पहले दिन में, अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए, शाह ने केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस को 2जी, 3जी और 4जी पार्टियां करार दिया।

