तरन तारन विधानसभा उपचुनावः हरमीत सिंह संधू, करणबीर सिंह बुर्ज, हरजीत सिंह संधू और सुखविंदर कौर रंधावा में टक्कर, 14 नवंबर को मतगणना, कौन मारेगा बाजी

तरन तारनः पंजाब में तरनतारन विधानसभा उपचुनाव पर 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। जून 2025 में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद चुनाव हो रहा है। तरन तारन विधानसभा उपचुनाव के लिए 60.95 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में तरन तारन विधानसभा क्षेत्र में 65.81 प्रतिशत मतदान हुआ था। कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू और कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज में टक्कर है।

यह उपचुनाव काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए एक अहम परीक्षा माना जा रहा है, जो इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उत्सुक है। कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह बुर्ज के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी ज़ोरदार प्रचार किया है। पार्टी की तरनतारन ज़िला इकाई के प्रमुख बुर्ज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा अपनी बेटी कंचनप्रीत कौर के साथ काका कंडियाला गांव के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचीं थीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सीट को बरकरार रखने के लिए आक्रामक प्रचार किया है।

यह उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच आप सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर भी प्रकाश डालेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिसने इस उपचुनाव के लिए अपनी तरनतारन जिला इकाई के प्रमुख करणबीर सिंह बुर्ज को उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा भी इस उपचुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है, क्योंकि पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा ने पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। यह चुनाव शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ मिलकर सुखविंदर कौर रंधावा के लिए जोरदार प्रचार किया।

इस उपचुनाव मैदान में 15 उम्मीदवार हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की संख्या 1,92,838 है, जिनमें 1,00,933 पुरुष, 91,897 महिलाएं और आठ तृतीय लिंग के मतदाता हैं। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में आप के 93 विधायक, कांग्रेस के 16, शिरोमणि अकाली दल के तीन, भाजपा के दो और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है। एक सीट निर्दलीय के पास है।

