तमिलनाडु: ईडी के शिकंजे में फंसे मंत्री सेंथिल की होगी बाईपास सर्जरी, गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द के कारण अस्पताल में हुए भर्ती

Highlights डीएमके नेता पर कसा ईडी का शिकंजा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी कराने की डक्टरों ने सलाह दी

चेन्नई: तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज सुबह ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी है।

दरअसल, बुधवार सुबह गिरफ्तारी के बाद उनके सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। डॉक्टरों ने उनकी जल्द से जल्द सर्जरी की सलाह दी है।

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर शिकंजा कसा है। मंत्री सेंथिल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नकदी के लिए नौकरी घोटाले में पूछताछ के एक लंबे सत्र के बाद आज गिरफ्तार किया गया था।

अपने मंत्री के बीमार होने पर राज्य मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उनका हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

State minister Senthil Balaji underwent Coronary Angiogram today; Bypass surgery is advised at the earliest: Tamil Nadu Government Multi Super Speciality Hospital, Chennai pic.twitter.com/UgGmMz6Wcd