तमिलनाडु: भाजपा ने ईडी हिरासत में मंत्री बालाजी के उठे सीने के दर्द को बताया 'ड्रामा', कहा- "सीएम स्टालिन उन्हें फौरन मंत्री पद से बर्खास्त करें"

Highlights भाजपा ने सेंथिल बालाजी के अस्पताल में भर्ती होने को डीएमके का नाटक बताया भाजपा ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मंत्री बालाजी को पद से बर्खास्त किये जाने की मांग की ईडी ने मंत्री बालाजी को जैसे ही हिरासत में लिया, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत, अभी वो अस्पताल में हैं

चेन्नई: तमिलनाडु की सियासत में बुधवार तड़के उस वक्त भारी हलचल मची जब प्रवर्तन निदेशालय ने सूबे के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कथिततौर से कई प्रकार की आर्थिक विसंगतियों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके फौरन बाद मंत्री बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमिलनाडु भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आयी है। भाजपा ने इसे सत्ताधारी पार्टी डीएमके का नाटक करार दिया है और ईडी के एक्शन को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मांग की है कि वो बालाजी को फौरन मंत्री पद से बर्खास्त करें और उन्हें ईडी के साथ जांच में सहयोग का आदेश करें।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण थिरुपति ने कहा, "यह डीएमके का ड्रामा है। ईडी ने सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए बुलाया, वे एक मंत्री हैं और जांच में सहयोग करना उनका कर्तव्य है। मैं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मांग करता हूं कि सेंथिल बालाजी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करें और जांच के साथ सहयोग करें।"

