Tamil Nadu: भाजपा नेता अन्नामलाई ने कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को ऑफर किया खाना, कांग्रेस एमएलए ने कहा, "बीफ परोसना हमें"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2024 08:56 AM

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने पार्टी कार्यालय पर धरना देने वाले कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को खाना ऑफर किया। जवाब में कांग्रेस एमएलए ने कहा कि हम जब प्रदर्शन करेंगे तो हमें खाने के लिए बीफ परोसना।