स्वाति मालीवाल ने AAP पर साधा निशाना, कहा- आपके फैलाए हर झूठ के लिए मैं आपको कोर्ट ले जाउंगी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2024 09:53 AM

मामला कथित मारपीट मामले से जुड़ा है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पूर्व निजी सहयोगी बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।