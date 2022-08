Supreme Court: कर्नाटक में हिजाब विवाद पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।

