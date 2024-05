अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, तत्काल सुनवाई से किया इनकार

By आकाश चौरसिया | Published: May 28, 2024 11:16 AM

Next

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत पर अवकाश पीठ ने फैसला देने से इनकार कर दिया है। अवकाश पीठ ने कहा कि यह उचित होगा, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश याचिका पर अपना फैसला दें।