आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, 8 मई को सूचीबद्ध की गई याचिका

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने उमा की याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। 8 मई को याचिका को सूचीबद्ध किया गया है।

नई दिल्ली: बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन भले ही जेल से रिहा हो गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने जेल से उनकी (आनंद मोहन की) समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उमा की याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है।

ऐसे में अब 8 मई को याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद गुरुवार (27 अप्रैल) सुबह आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका में दलील दी थी कि गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा उनके पूरे जीवनकाल के लिए है और इसकी व्याख्या महज 14 वर्ष की कैद की सजा के रूप में नहीं जा सकती।

Supreme Court agrees to list on May 8, IAS officer G Krishnaiah's wife Uma Krishnaiah's plea challenging the premature release of Bihar politician Anand Mohan from prison. pic.twitter.com/yQsuG4N50n