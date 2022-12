हिमाचल सीएम मनोनीत होने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का शुक्रगुजार हूं

Highlights प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर 11 बजे होगा शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना गया कांग्रेस आलाकमान ने नदौन से विधायक 58 वर्षीय सुक्खू के नाम पर रजामंदी दी

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खूहिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। 11 दिसंबर को वे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर 11 बजे होगा। शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुक्खू के नाम की घोषणा की और उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया कि पहाड़ी राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ शपथ लेने वाले उपमुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री भी होंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा करते हुए बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री होंगे।

वहीं अपने नाम की घोषणा के बाद सुक्खू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश की जनता का शुक्रगुजार हूं। हमारी सरकार लाएगी बदलाव हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। राज्य के विकास के लिए हमें काम करना है।

I am thankful to Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and the people of the state. Our govt will bring change. It is my responsibility to fulfil the promises we made to the people of Himachal Pradesh. We have to work for the development of the state: CM designate SS Sukhu pic.twitter.com/7yKZPOf13i