सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा- कश्मीरी हिंदुओं की हत्या जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, क्रिकेट की बढ़ती पूछ के मद्देनजर बनाए जाए खेलमंत्री

Highlights स्वामी का कहना है कि अमित शाह को खेल मंत्रालय दे देना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से टारगेट किलिंग के नाम पर आतंकी कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को निशाना बना चुके हैं।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ओर जम्मू-कश्मीर में जहां कश्मीर हिंदुओं की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए नजर आए। ऐसे में स्वामी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए शाह पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "चूंकि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और फिर भी हर दिन एक कश्मीरी हिंदू की गोली मारकर हत्या की जा रही है, इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांगना जरूरी हो गया है। इसके बजाय उन्हें खेल मंत्रालय दिया जा सकता है क्योंकि आजकल क्रिकेट में अनुचित रुचि हो रही है।" बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से टारगेट किलिंग के नाम पर आतंकी कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को निशाना बना चुके हैं।

Since there is President's Rule in J&K , and yet daily a Kashmiri Hindu is being shot dead, it has become necessary ask for Amit Shah's resignation. He can be instead given Sports Ministry since nowadays cricket is receiving undue interest.