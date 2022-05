ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बोले सुब्रमण्यम स्वामी- मूर्तियों के मिलने के साथ हिंदू-मुस्लिम समझौते के लिए तैयार है मंच

Highlights स्वामी का कहना है कि सबसे अच्छा यह है कि मस्जिद को कहीं और बनाया जाए और ज्ञानी वापी विश्वनाथ मंदिर को उसके प्राचीन स्थल पर बहाल किया जाए। उनका कहना है कि हमारे पास यह साबित करने के लिए औरंगजेब का फरमान है कि उनके आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया था।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया, जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। वहीं, मस्जिद में मूर्तियों की खोज को लेकर अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्तियों के मिलने के साथ हिंदू-मुस्लिम समझौते के लिए मंच तैयार है। सबसे अच्छा यह है कि मस्जिद को कहीं और बनाया जाए और ज्ञानी वापी विश्वनाथ मंदिर को उसके प्राचीन स्थल पर बहाल किया जाए। हमारे पास यह साबित करने के लिए औरंगजेब का फरमान है कि उनके आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया था।"

With discovery of idols in Gyanvapi Masjid, the stage is set for Hindu—Muslim compromise: Best is that Masjid be rebuilt elsewhere and Gyani Vapi Vishwanath Temple be restored to its ancient site. We have a Aurangzeb firman to prove that the Mandir was demolished on his orders.