विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका, छिना वोट का अधिकार, मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी

Highlights निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है। 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए। गत 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी।

बरेलीः नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए गए हैं।

UP | Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan's name struck off the voter's list by the order of the Election Registration officer pic.twitter.com/RAp3uTSgbR