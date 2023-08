सोनिया गांधी 'निजी यात्रा' पर राहुल गांधी के साथ पहुंची श्रीनगर, निगीन झील में लिया बोटिंग का आनंद

Highlights कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ 'निजी यात्रा' पर पहुंची श्रीनगर इस दौरान सोनिया गांधी निगीन झील में नौकायन करती हुई नजर आयीं जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सोनिया और राहुल यहां पर छुट्टियों के दो दिन बिताएंगे

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी अपने बेटे और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के साथ 'निजी यात्रा' पर श्रीनगर पहुंची हैं। इस संबंध में पार्टी सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी के साथ कश्मीर की यात्रा पर पहुंची हैं।

समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सोनिया गांधी इस व्यक्तिगत दौरे में पार्टी के किसी नेता या पदाधिकारी से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि वो राहुल गाधी के साथ कश्मीर की मनोरम वादियों का आनंद लेंगी। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा भी एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें सोनिया गांधी निगीन झील में नौकायन करती हुई नजर आयीं। इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी की झील के एक हाउसबोट पर ली गई तस्वीर भी सामने आयी है।

#WATCH | J&K: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives in Srinagar and takes a boat ride in Nigeen Lake



She will be meeting Congress MP Rahul Gandhi shortly pic.twitter.com/9jBEKG2ZB8