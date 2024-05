हमारी कमाई आपके पास और आप.., निर्मला सीतारमण का टैक्स के सवाल पर मजाकिया जवाब

Highlights निर्मला सीतारमण ने टैक्स के सवाल पर किया मजाक ब्रोकर ने कहा कि आप तो बस स्लीपिंग पार्टनर बनकर रह गए हैं इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सवाल का जवाब बैठकर नहीं दे सकता

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीएसई के एक इवेंट में एक शेयर मार्केट के एक ब्रोकर के सवालों की बौछारें से दो-चार होना पड़ा। जहां, उस ब्रोकर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आप यानी केंद्र सरकार बाजार के ब्रोकर और इस तरह रियल एस्टेट से जुड़ी लेनदेन पर भी भारी भरकम टैक्स लगाती है।

इसके साथ उस व्यक्ति ने सरकार से कहा कि आप तो हमारे 'स्लीपिंग पार्टनर' हैं, ब्रोकर ने फिर कहा कि केंद्र इस बिजनेस समुदाय से कई तरह के टैक्स लेते है, जिसमें सीजीएसटी, एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैप्टिल गेन टैक्स शामिल है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप का स्लीपिंग पार्टनर बैठकर जवाब नहीं दे सकता।

ब्रोकर ने इवेंट में केंद्रीय मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मैंने सबकुछ निवेश कर दिया है, मैं यहां उस पूरे रिस्क की बात को बता रहा हूं और भारत सरकार सिर्फ मुनाफा लेना जानती है और कुछ नहीं। इस माहौल में हम कैसे काम कर सकते हैं, जहां भार सरकार हमारी स्लीपिंग पार्टनर और मैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर जिसकी कोई इनकम नहीं। इसके आगे ये भी उस ब्रोकर ने कहा कि घर खरीदते समय महत्वपूर्ण कर बोझ की ओर भी इशारा किया।

