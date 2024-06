Sikkim Chief Minister: प्रेम सिंह तमांग ने दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

नई दिल्ली: सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के नेता प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमांग ने दूसरी बार हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2 जून को एसकेएम की बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया।

सीवरिंग से पहले गंगटोक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में संपन्न सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती थीं। विपक्षी एसडीएफ को एक सीट मिली थी। शपथ ग्रहण समारोह 10 जून तक टाल दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह को 10 जून तक टालने का फैसला एसकेएम विधायक दल की बैठक के दौरान लिया गया था, जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास मिंटोकगांग में हुई थी, क्योंकि तमांग रविवार को नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले थे।

