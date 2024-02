Silkyara Tunnel: ...'मैं वकील हसन हूं', 41 जान बचाई और घर पर बुलडोजर चला दिया

Highlights 41 लोगों की जान बचाने वाले वकील हसन के घर चला बुलडोजर वकील हसन उत्तराखंड के सिल्कयारा टनल में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में थे शामिल डीडीए ने कहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं

Silkyara Tunnel: उत्तराखंड के सिल्कयारा टनल तो आपको याद ही होगा। इस टनल में 41 मजूदर फंस गए थे। इन मजदूरों को बचाने के लिए रैट माइनरों की मदद ली गई थी। रैट माइनरो में दिल्ली के रहने वाले वकील हसन भी थे। जिनके घर पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रैट माइनर ने कहा कि मैं वकील हसन हूं हमने सिल्कयारा टनल से 41 लोगों की जान बचाई थी। उसका सिला हमें यह मिला है कि हमारा घर तोड़ दिया गया। वीडियो में उनके साथ एक अन्य सदस्य भी हैं। वीडियो जारी कर वकील हसन ने कहा कि जिस घर को तोड़ दिया गया वहां बच्चे पढ़ते थे। हम उन्हें पढ़ाते थे। डीडीए ने हमारा घर तोड़ दिया है। इधर वकील हसन के घर तोड़े जाने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कमेंट किए जा रहे हैं।

BJP Ruled DDA has razed down the house of Wakeel Hassan, the Real Life Hero, part of the team, who rescued 41 workers trapped in Uttarkashi’s Silkyara tunnel.#WakeelHassanpic.twitter.com/XnnLm3Jhiz