उद्धव ठाकरे को एक और झटका, संसद भवन में शिवसेना दफ्तर एकनाथ शिंदे गुट को किया गया आवंटित

Highlights संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदे नीत धड़े को आवंटित किया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए निर्देश, निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे को एक और झटका। निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी।

नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदे नीत धड़े को आवंटित कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। सदन में शिंदे धड़े के नेता राहुल शेवाले के पत्र के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद भवन में शिवसेना कार्यालय के लिए निर्धारित कक्ष पार्टी को आवंटित किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे चुनाव चिह्न ‘तीर-धनुष’ भी आवंटित किया था। इस तरह उद्धव ठाकरे नीत गुट को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद, 18 फरवरी को शेवाले ने लोकसभा सचिवालय को पार्टी के लिए कार्यालय आवंटित करने को लेकर पत्र लिखा था। अब तक संसद भवन स्थित संबंधित कार्यालय का दोनों धड़े उपयोग करते थे।

Room No. 128, Parliament House has been allotted to the Shiv Sena Parliamentary Party (Eknath Shinde faction) for the office of the Shiv Sena Parliamentary Party. pic.twitter.com/cE7r9MfvQM