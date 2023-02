"ईसी का फैसला स्वीकार करें, चिह्न बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा", शिवसेना द्वारा ‘तीर-कमान’ चिह्न खोने पर शरद पवार ने दी उद्धव ठाकरे को सलाह

Highlights उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के ‘तीर-कमान’ चिह्न के खोने पर शरद पवार का बयान सामने आया है। राकांपा प्रमुख ने उद्धव ठाकरे को नए चुनाव चिह्न को स्वीकार करने की सलाह दी है। इसे लेकर उन्होंने याद दिलाया है कि 1978 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को चुनाव चिह्न बदलने पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि ‘तीर-कमान’ का चिह्न खोने से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता उसके नए चिह्न को स्वीकार कर लेगी। आपको बता दें कि पवार की पार्टी ठाकरे वाली शिवसेना की सहयोगी है। पवार ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चिह्न चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था।

पवार ने एकनाथ शिंदे वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे मूल चिह्न ‘तीर-कमान’ आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के निर्णय पर यह प्रतिक्रिया दी है। राकांपा प्रमुख ने ठाकरे समूह को सलाह दी, “जब कोई फैसला आ जाता है, तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसे स्वीकार करें, नया चिह्न लें। इससे (पुराना चिह्न खोने से) कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”

It's the decision of the Election Commission. Once a decision is given, there can be no discussion. Accept it & take a new symbol. It (loss of old symbol) is not going to have any major impact as people will accept (new symbol): NCP Chief Sharad Pawar



