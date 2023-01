कैलिफोर्निया में चीनी नव वर्ष की पार्टी में हुई गोलीबारी, कई लोगों की हुई मौत

Highlights अपुष्ट श्रोत के अनुसार, इस घटना में करीब 10 लोगों की मौत हुई है जबकि 9 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए हैं शूटिंग मोंटेरी पार्क में आयोजित एक चीनी चंद्र नव वर्ष समारोह के स्थान के आसपास हुई थी मोंटेरे पार्क लॉस एंजेलिस काउंटी का एक शहर है, जो यहां डाउनटाउन से लगभग 11 किमी दूर है

न्यूयॉर्क: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के मोंटेरी पार्क में चीनी नववर्ष समारोह के दौरान सामूहिक गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई है। लॉस एंजेलिस टाइम्स ने एक कानून प्रवर्तन स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि पुलिस मोंटेरी पार्क में कई हताहतों के साथ शूटिंग में भाग ले रही थी।

समाचार पत्र ने कहा कि शूटिंग मोंटेरी पार्क में आयोजित एक चीनी चंद्र नव वर्ष समारोह के स्थान के आसपास हुई थी। इससे पहले दिन में हजारों की संख्या में लोग महोत्सव में शामिल हुए थे। मोंटेरे पार्क लॉस एंजेलिस काउंटी का एक शहर है, जो लॉस एंजेलिस के डाउनटाउन से लगभग 11 किमी दूर है। अपुष्ट श्रोतों से पता चला है कि इस गोलीबारी में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले सोमवार को भी कैलिफोर्निया के गोशेन में एक घर में गोलीबारी हुई थी। जिसमें 17 वर्षीय मां और छह महीने के बच्चे सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे टारगेट किलिंग करार दिया था।

आपको बता दें कि आज चीन में चाइनीज न्यू ईयर 2023 धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है। इसे स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यह चीन में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दुनियाभर में मौजूद चीनी समुदाय के लोगों द्वारा इसे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है।

