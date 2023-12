Security Breach In Parliament: सदन सुरक्षा में भारी चूक, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली पुलिस के अधिकारी संसद पहुंचे। गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी। डीसीपी राजीव रंजन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से निकले।

Security Breach In Parliament: लोकसभा सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। संसद में शून्यकाल के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की आतंकवाद रोधी इकाई विशेष सेल उन लोगों से पूछताछ करने के लिए संसद पहुंची, जिन्होंने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन किया था।

Lok Sabha Speaker Om Birla to meet with Floor leaders of different political parties at 4pm today, over the security breach incident. (file photo) pic.twitter.com/gdp5R6v3wL

दिल्ली पुलिस के अधिकारी संसद पहुंचे। लोकसभा में सुरक्षा चूक की एक घटना में 2 व्यक्ति विजिटर गैलरी से नीचे कूदकर सदन में आ गए और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी। दोनों को पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से निकले। वे आज संसद में सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच के लिए पुलिस स्टेशन में आए थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुरक्षा चूक की घटना के बाद इस विषय पर चर्चा के लिए अपराह्न चार बजे सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच, बिरला ने बैठक बुलाये जाने के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा, ‘‘मैंने आप सब की भावनाओं को पहले व्यक्त कर दिया है। चार बजे इस विषय पर सभी दलों की बैठक बुलाई है।’’

इसके बाद, बिरला ने अपराह्न करीब दो बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोग नीचे कूद गए और कनेस्टर के माध्यम से धुआं फैला दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

#WATCH | Delhi Police Special Cell DCP Rajiv Ranjan leaves from Parliament Street PS. He was at the police station to investigate the security breach incident in Parliament today. pic.twitter.com/x4o2iieVl5

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की घटना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, "...मामला बहुत गंभीर है, यह सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है यह इस बारे में है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद दो लोग अंदर कैसे आ पाए और सुरक्षा में सेंध लगाई।"

अध्यक्ष जदगीप धनखड़ ने कहा, "जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला मैंने सुरक्षा निदेशक को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि वे अपडेट दे, उस समय उन्होंने मुझे जो अपडेट दिया था, वह मैंने सदन के साथ साझा किया है। यह चिंता का विषय है लेकिन हमें विवरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर हम इस पर विचार कर सकेंगे..."

#WATCH | Security breach in Lok Sabha | LoP in Rajya Sabha Malliakrjun Kharge raises the issue in the House once again.



He says, "...We request you, kindly adjourn. Let the Home Minister come and give more details."



Leader of the House in the Rajya Sabha, Piyush Goyal says,… pic.twitter.com/SfQRdYmcDh