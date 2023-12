वीडियो: संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद कर बीच सदन में पहुंचे, सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया

Highlights संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद कर बीच सदन में पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की विजिटर गैलरी से एक अज्ञात व्यक्ति कूद गया जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। इस मामले में सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल दो लोगों को हिरासत में ले लिया। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे थे। घटना के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सदन में कूदे एक युवक के जूते में पटाखे जैसी सामग्री भी थी।

बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने 2 लोग गैलरी से नीचे कूद गए और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी। मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "दो युवक गैलरी से कूदे और उन्होंने कुछ फेंका, जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ा, उसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है..."

लोकसभा में सुरक्षा चूक पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "यह पूरी तरह से सुरक्षा चूक है। आज सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था...जो भी लोग यहां आते हैं - चाहे वे आगंतुक हों या रिपोर्टर, किसी के टैग नहीं हैं...सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए"

पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दो प्रदर्शनकारियों, एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया है, जो रंग-बिरंगा धुआं छोड़ने वाली सामग्री के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घटना संसद के बाहर हुई: दिल्ली पुलिस

अब तक मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए एक युवक का नाम सागर है। ये युवक मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर सदन की दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे। संसद के अंदर से हिरासत में लिए गए दो लोगों के अलावा संसद के बाहर भी एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह धुंए वाले पटाखों का इस्तेमाल किया गया।

संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने रंग गुलाल लगाकर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई।

घटना की तस्दीक की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ जारी है।

