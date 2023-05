यूपी नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में डाले जा रहे वोट; 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में

Highlights सात नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सात नगर निगमों में पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार तथा इनके 3,459 सदस्यों के पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में हैं।

UP Nikay Chunav 2023: उत्‍तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में आज (गुरुवार) मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। कई मतदान केंद्र से तस्वीरें आई हैं जहां सुबह-सुबह लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कई जगहों पर पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं।

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत 4 मई को मतदान हुआ था। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज यूपी प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा अमेठी समेत 38 जिलों में मतदान हो रहा है।

Pink booth set up at polling station in Rajnagar, Ghaziabad, for the second phase of urban local body polls in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/JIkziKTY0a