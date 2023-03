आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार

Highlights संसद में आज बजट सत्र का दूसरा चरण होगा शुरू बजट सत्र शुरू होने से पहले होगी विपक्ष की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बुलाई गई बैठक

नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 13 मार्च से शुरू होकर ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष आज रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगा।

आज विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी। बैठक में संघीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और जोखिम जैसे विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष योजना बनायेगा। संसद में विपक्ष अडानी समूह के मुद्दे को भी उठायेगा।

गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक, विपक्ष सोमवार को बजट सत्र में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष मूल्य वृद्धि, अडानी समूल, एलपीजी के बढ़ते दाम, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तमाम नेताओं के घर छापेमारी, किसानों के मुद्दों और राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप जैसे मुद्दे मुख्य रूप से उठाएंगे जाएंगे।

