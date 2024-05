Viral Video: शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को 'बाहर इंतजार करने' को कहा, वायरल वीडियो में बीजेपी का दावा

Highlights भाजपा ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्लिप साझा किया साथ ही भगवा पार्टी ने वीडियो में शरद पवार के हावभाव को "शत्रुतापूर्ण" माना महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, शरद पवार ने विनम्रतापूर्वक उद्धव थवकेरे को बाहर निकलने के लिए कहा

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शुक्रवार को एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शरद पवार की अपील पर उद्धव हाथ जोड़कर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, 'ठीक है, मैं हूं।' हालाँकि बातचीत सामान्य लग रही थी, भाजपा नेताओं ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्लिप साझा किया और शरद पवार के हावभाव को "शत्रुतापूर्ण" माना। कई दक्षिणपंथी हैंडल भी तुरंत अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता जितेन गजारिया ने कहा, "शरद पवार ने विनम्रतापूर्वक उद्धव थवकेरे को बाहर निकलने के लिए कहा क्योंकि वह व्यस्त हैं।" एक हैंडल ने वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया, 'शरद पवार द्वारा उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।'

Sharad Pawar politely telling Uddhav Thavkeray to get out as he is busy. pic.twitter.com/8QKcLqp5li

This is how Uddhav Thackeray is being treated by Sharad Pawar.



He was getting respect from PM Modi and HM Amit Shah which he could not digest. pic.twitter.com/sY7xfifFJa