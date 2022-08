RRB NTPC Admit Card 2022: आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, कैसे करें डाउनलोड, यहां जानें सबकुछ

Highlights ई-प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट rrbbhopal.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पाली कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई थी। ई-कॉल-लेटर डाउनलोड करने के लिए वेबलिंक" पर क्लिक करें।

नई दिल्लीः रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) एनटीपीसी परीक्षा 2022 के लिए पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी किए गए हैं। कंप्यूटर-आधारित-टंकण-कौशल-परीक्षा (CBTST) पुनर्निर्धारित परीक्षा 27 अगस्त, 2022 को आयोजित की जाएगी।

सभी उम्मीदवार जिन्हें कौशल परीक्षा में शामिल होना है, वे अपना ई-प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट rrbbhopal.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 12 अगस्त, 2022 को आयोजित सीईएन-01/2019 के खिलाफ पहली पाली कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई थी।

RRB NTPC admit cards released; Check how to download, exam date, and more



Read @ANI Story | https://t.co/AxaJRRgATB#railway#jobs#exams#RailwayRecruitmentBoardpic.twitter.com/nO3IPXjGUf