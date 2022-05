Rajya Sabha Election 2022: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले संयम लोढ़ा- पार्टी राजस्थान से किसी नेता को करे नामित

Highlights लोढ़ा ने ये भी कहा कि मैं पार्टी से इस पर पुनर्विचार करने और राजस्थान से किसी नेता को नामित करने का अनुरोध करता हूं। लोढ़ा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पर पड़ेगा।

Rajya Sabha Election 2022: राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होना है। ऐसे में जहां कांग्रेस ने रविवार को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तो वहीं उम्मीदवारों की इस लिस्ट से राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा काफी निराश नजर आए। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, लोढ़ा का कहना है कि कांग्रेस ने राजस्थान से तीन राज्यसभा उम्मीदवारों को नामांकित किया है, लेकिन उनमें से कोई भी राज्य से संबंधित नहीं है। इससे पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं।

If this does not happen, it will affect the party in the Vidhan Sabha elections next year. Party workers from Rajasthan should also be given equal opportunity: Congress leader Sanyam Lodha