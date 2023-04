अडानी मुद्दे पर शरद पवार के बयान पर संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights शरद पवार ने कहा था कि अडानी मामले की जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है। पवार के बयान पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी।

मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि शरद पवार ने कहा कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है लेकिन इससे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का अध्यक्ष भाजपा का होगा...अडानी को लेकर टीएमसी, एनसीपी की अपनी राय है लेकिन इससे विपक्षी एकता प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि अडानी मामले की जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति प्रासंगिक मुद्दों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह को निशाना बनाया गया था। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने ऐसी कई बातें कहीं जो कांग्रेस के बयानों और मांगों के उलट है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है जिसमें सत्ता पक्ष के ही लोगों की बहुमत होगी।

#WATCH | Sharad Pawar said that the opposition is demanding JPC but nothing will come out of it as the chairman of JPC will be from BJP... TMC, NCP have their own opinion about Adani but it will not affect opposition unity: Sanjay Raut, Uddhav Thackeray faction pic.twitter.com/zvRo9xFgvD