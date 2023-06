संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर हमला, बोले- "बात बाला साहेब की करते हैं और दिल्ली में 'मुजरा' करते हैं"

Highlights संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया कि वो महाराष्ट्र का काम दिल्ली के इशारे पर करते हैं राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार विस्तार नहीं हो रहा है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है पहले महाराष्ट्र में आलाकमान हुआ करता था लेकिन अब शिंदे का आलाकमान दिल्ली में है

दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला है। शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार पर हमलावर रवैया रखने वाले राउत गाहे-बगाहे सीएम शिंदे की खिंचाई करते रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे महाराष्ट्र में कोई भी कार्य दिल्ली के इशारे पर करते हैं। राज्य सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर सांसद राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार का विस्तार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी गिर सकती है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, "पहले महाराष्ट्र में आलाकमान हुआ करता था लेकिन अब शिंदे का आलाकमान दिल्ली में है। वह बाला साहेब और शिवसेना की बात करते हैं लेकिन दिल्ली में 'मुजरा' करते हैं। असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकी। एक साल हो गया लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, इस बात से पता चलता है कि यह सरकार जा रही है।"

