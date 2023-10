Same-sex marriage verdict: समलैंगिक-विपरीत लिंग संबंध एक ही सिक्के के दो पहलू, न्यायमूर्ति कौल ने कहा-कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम

Highlights समलैंगिक समुदाय के संघ में प्रवेश के अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकदारियों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा।

Same-sex marriage verdict: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में LGBTQIA+ समुदाय को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। इस बीच जस्टिस रवींद्र भट्ट का कहना है कि वे विशेष विवाह अधिनियम पर CJI द्वारा जारी निर्देशों से सहमत नहीं हैं।

न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के कुछ विचारों से सहमत और कुछ से असहमत हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम है। समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

"There is no unqualified right to marriage except as it recognised under the law. Conferring legal status to civil union can only be through enacted law. Transsexual persons in homosexual relationships have the right to marry" says the Supreme Court on same-sex marriage pic.twitter.com/o1M9AqHrSF