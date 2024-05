Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल को बीजेपी का सपोर्ट, आप सांसद संजय सिंह मिलने पहुंचे

Highlights स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह स्वाति से मुलाकात के बाद मीडिया से बचते दिखे संजय सिंह स्वाति के समर्थन में बीजेपी महिला विंग ने किया प्रदर्शन

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुर्खियों में है। सोमवार को सीएम आवास पर उन पर हमला किया गया। इस खबर के बाहर आने के बाद से दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलवार हैं। बुधवार को स्वाति मालीवाल के समर्थन में बीजेपी विंग की महिला कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। इधर, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी।

AAP leader Sanjay Singh and Vandana Singh, a member of the Delhi Commission for Women, depart from Swati Maliwal's official residence pic.twitter.com/HNiecsz26x

इन सबके बीच फिलहाल, दिल्ली के सीएम का कोई बयान नहीं आया है और न ही स्वाति मालीवाल सामने आकर कुछ कह रही हैं। स्वाति जो आमतौर पर अपनी बात अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पोस्ट कर कह देती हैं, वह फिलहाल नहीं कर रही हैं। नवीन जयहिंद का दावा है कि स्वाति को डराया गया है। इन सब आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह स्वाति मालीवाल के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। उनके सात स्वाति मालीवाल की विश्वास पात्र और महिला आयोग की सदस्य वंदना भी थी। हालांकि, मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा। लेकिन, दोनों तेजी से अपनी कार में बैठे और निकल गए।

Delhi: "...I have personally tolerated and endured the misconduct of Bibhav Kumar... The incident of physical assault against Swati Maliwal clearly reveals their true nature..." - Shazia Ilmi, BJP leader pic.twitter.com/xHm8S0kANP