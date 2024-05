Sam Pitroda: सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम्स

Highlights इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं सैम पित्रोदा इंडिया गठबंधन के नेता सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं

Sam Pitroda: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने विरासत टैक्स पर विवादित बयान दिया था।

* As per Sam Pitroda *



Indian African pic.twitter.com/7e5yDBWWBC — Varun Kumar Rana (@VarunKrRana) May 8, 2024

जिसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लगातार इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सैम पित्रोदा का नया वीडिया सामने आया है।

Indians according to Sam Pitroda: pic.twitter.com/41kojddSNb — Mikku 🐼 (@effucktivehumor) May 8, 2024

जिसमें वह भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते नजर आ रहे हैं। वह वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीनी जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरबी जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले गोरों के जैसे और दक्षिण में रहने वाले लोगो अफ्रीकी की तरह दिखते हैं।

Daily daily ek bayaan diya kar pic.twitter.com/Ye2rpVFk2R — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) May 8, 2024

उनके इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वह ट्रेंडिंग में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके मीम्स वायरल हो रहे हैं। चलिए देखिए आप भी सैम पित्रोदा से जुड़े मीम्स

Sam Pitroda's Narrative :

People of West look like Arabs

People of North are white

People of South look like Africans

And People of East look like Chinese.

While Sam Pitroda himself...... pic.twitter.com/uqfYrFOAtj — Dr Poornima(Modi Ka Parivar)🚩🇮🇳 (@PoornimaNimo) May 8, 2024

वीडियो में क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा

I am speechless ! Let me be blunt: everytime Sam Pitroda ji speaks- he damages the Congress!



The South of India which Congress hopes to sweep their peoples look like AFRICA & peoples East of India look like CHINESE & people in the West for eg Gujarat or Mumbai or Pune look… pic.twitter.com/W83AJkMh2M — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) May 8, 2024

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के 'पूर्व में लोग चीनी की तरह दिखते हैं, दक्षिण में लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं ' वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहां के लोगों की पहचान पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा लगता है कि यह विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है।

#WATCH | On Chairman of Indian Overseas Congress Sam Pitroda's controversial "People in East look like Chinese, in South, look like Africans..." remark, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "...Today, Sam Pitroda, to whom Rahul Gandhi is a disciple, has given a very objectionable… pic.twitter.com/81HPDRUB4M — ANI (@ANI) May 8, 2024

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। लेकिन क्या वह घोषणापत्र समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और क्या वह इसी देश में रहते हैं।

#WATCH | On Chairman of Indian Overseas Congress Sam Pitroda's controversial "People in East look like Chinese, in South, look like Africans..." remark, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "I do not agree with his statement. But, is he a member of the manifesto… pic.twitter.com/lVLvkInHgQ — ANI (@ANI) May 8, 2024

वह विदेश में रहते हैं। उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जनता के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में बैठकर सैम पित्रोदा क्या बयानबाजी दे रहे हैं। जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, न ही यह कोई मुद्दा है और न ही यह देश उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना चाहेगा।

