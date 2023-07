विदेश नीति पर जयशंकर ने जारी किया वीडियो मैसेज, कहा- "चूंकि मेरे बयान को संसद में बार-बार बाधित किया गया..."

नई दिल्ली: भारतीय विदेश नीति में हालिया घटनाक्रम पर संसद में उनके बयान को गुरुवार को बार-बार बाधित किए जाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अपनी टिप्पणी पर जोर दिया।

जयशंकर ने वीडियो के माध्यम से दर्शकों को पिछली महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय बैठकों के बारे में जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित भारतीय शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया, या उनका प्रतिनिधित्व किया, साथ ही साथ अन्य देशों की उनकी हालिया यात्राओं के बारे में भी बताया।

एक ट्वीट में जयशंकर ने अपनी टिप्पणियों का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, "कल, भारतीय विदेश नीति में हालिया घटनाक्रम पर संसद में मेरे बयान को लगातार बाधित किया गया। यहां मेरी टिप्पणियों का एक अंश है।"

Yesterday, my statement to the Parliament on recent developments in Indian foreign policy was continuously disrupted.

Here is a thrust of my remarks. https://t.co/fXikQSVhfj — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 28, 2023

उन्होंने कहा, "कल मैंने संसद और भारत के लोगों को विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से अवगत कराना चाहा...दुर्भाग्य से, विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मेरे बयान को बार-बार बाधित किया। जाहिर है, उनके लिए दलगत राजनीति राष्ट्रीय प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण थी।"

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar says, "Yesterday, I sought to apprise the Parliament and the people of India of some important developments pertaining to foreign policy...Sadly, the Opposition repeatedly disrupted my statement in both Houses of Parliament. Obviously, for them,… pic.twitter.com/3MDbiCD2WF — ANI (@ANI) July 28, 2023

गुरुवार को लोकसभा में भारतीय विदेश नीति पर जयशंकर के बयान को विपक्ष के सदस्यों ने रोका तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। गोयल ने विपक्ष पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने काले कपड़ों के पीछे अपने गलत कामों को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

वहीं, जयशंकर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में बात करते हुए कहा, "20-23 जून तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा केवल दूसरी थी। उन्हें दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया।"

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar says, "During his US visit, PM led the 9th International Day of Yoga on 21st June at the UN Headquarters in New York which involved 135 nationalities. This sets a Guinness World Record...At the G7 Summit (in Japan), PM held interactions with 14… pic.twitter.com/Lcy4oGYiTs — ANI (@ANI) July 28, 2023

उन्होंने कहा, "हल्के लड़ाकू विमान के लिए भारत में GE414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GE एयरोस्पेस और HAL के बीच एक समझौते से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिला। भारत दशकों से इस पर काम कर रहा था और यह सफलता प्रौद्योगिकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है...इसरो और नासा ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए ARTEMIS समझौते पर हस्ताक्षर किए।"

जयशंकर ने कहा, "वे मानव अंतरिक्ष उड़ानों में सहयोग करेंगे और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करेंगे।"

Web Title: S Jaishankar's Video Message On Foreign Policy