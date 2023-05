बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर बोले जयशंकर- अगर मेहमान अच्छा है, तो मैं एक अच्छा मेजबान हूं

By मनाली रस्तोगी | Published: May 8, 2023 08:35 AM

मैसूर में मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक बैठक में एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(फाइल फोटो)