Rudraprayag Tempo Traveller accident: अलकनंदा नदी में टैंपो-ट्रैवलर, दिल्ली के 10 पर्यटकों की मौत और 13 घायल, पीएम मोदी  ने ‘हृदयविदारक’ करार दिया

Rudraprayag Tempo Traveller accident: उत्तराखंड में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैतोली गांव के समीप शनिवार को एक टैंपो-ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिर जाने से उसमें सवार 10 पर्यटकों की मौत हो गयी तथा 13 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक के एस नगन्याल ने बताया कि हादसे का शिकार हुए पर्यटक चोपता घूमने जा रहे थे, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे के समय वाहन में कुल 26 लोग सवार थे और उनमें से ज्यादातर दिल्ली के रहने वाले थे।

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सात व्यक्तियों को हेलीकाप्टर एंबुलेंस के जरिए एम्स, ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया है जबकि छह अन्य घायलों का इलाज रूद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में किया जा रहा है । प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर की गयी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे को ‘हृदयविदारक’ करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

