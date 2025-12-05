RBI MPC Meet: लोन होंगे सस्ते, RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% किया

By अंजली चौहान | Updated: December 5, 2025

RBI MPC Meet: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट के बीच, केंद्रीय बैंक ने फरवरी से शुरू होकर तीन चरणों में प्रमुख अल्पकालिक उधार दर (रेपो) में 100 आधार अंकों की कटौती की है।

RBI MPC Meet: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 5.25% कर दिया गया है। इस फैसले से लोग सस्ता होने की उम्मीद है।  संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तीन दिन की दो महीने में होने वाली मीटिंग के बाद यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। 

इस साल CPI इन्फ्लेशन अब 2 परसेंट रहने का अनुमान है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पहले के आउटलुक से लगभग 0.6 परसेंट कम है। RBI गवर्नर ने कहा, "बदलते लिक्विडिटी के हालात को देखते हुए, रिज़र्व बैंक सिस्टम में टिकाऊ लिक्विडिटी डालने के लिए इस दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की OMO खरीदारी और 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तीन साल का रुपया बाय-सेल स्वैप करेगा। MPC ने नोट किया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में काफी कमी आई है और यह पहले के अनुमानों से नरम रहने की संभावना है।"

RBI गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी से डिसइन्फ्लेशन देखा गया है, जिसमें अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन सिर्फ 0.3 परसेंट तक गिर गया है। Q2 में रियल GDP ग्रोथ बढ़कर 8.2 परसेंट हो गई, जिसमें मज़बूत फेस्टिव खर्च और GST दरों के रेशनलाइज़ेशन का हाथ रहा।

अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने रेपो रेट में 25 bps की कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मज़बूत ग्रोथ और कम इन्फ्लेशन देखा गया है।

सेंट्रल बैंक पहले ही तीन किस्तों में मुख्य शॉर्ट-टर्म लेंडिंग रेट या रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कमी कर चुका है। यह रेट कट फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित इन्फ्लेशन में गिरावट के बीच शुरू हुआ था।

RBI गवर्नर ने कहा, "बदलते लिक्विडिटी के हालात को देखते हुए, रिज़र्व बैंक सिस्टम में टिकाऊ लिक्विडिटी डालने के लिए इस दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की OMO खरीदारी और 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तीन साल का रुपया बाय-सेल स्वैप करेगा। MPC ने नोट किया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में काफी कमी आई है और यह पहले के अनुमानों से नरम रहने की संभावना है।" रेपो रेट में कटौती से रिटेल लोन लेने वालों की EMI कम होने की उम्मीद है।

