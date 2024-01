Ram Mandir: 'प्राण प्रतिष्ठा' के बाद रामलला की पुरानी बालरूप मूर्ति का क्या होगा? मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने दिया जवाब

Highlights अयोध्या में राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह 22 जनवरी को है राम लला की मूर्ति जो वर्तमान में अस्थायी मंदिर में है, उसे भी नए मंदिर में उसी स्थान पर रखा जाएगा 19 जनवरी की शाम की पूजा के बाद पुरानी मूर्ति को नए मंदिर में रखा जाएगा

Ramlala Pran Pratishtha: अयोध्या में राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह 22 जनवरी को है। इसके लिए तैयारियां चरम पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होगी। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थापित की जाने वाली श्यामल रंग की रामलला की मूर्ति भी अपनी जगह पर पहुंचाई जा चुकी है। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि अभी अस्थाई मंदिर में जिस बावरूप के रामलला की पूजा हो रही है, उस मूर्ति का क्या होगा?

इस सवाल का जवाब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने दिया है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा है कि राम लला की मूर्ति जो वर्तमान में अस्थायी मंदिर में है, उसे भी नए मंदिर में उसी स्थान पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मूर्ति की पूजा कई वर्षों से की जा रही है, और अब इसकी पूजा नई मूर्ति के साथ की जाएगी। आचार्य सत्येन्द्र दास ने बताया कि 19 जनवरी की शाम की पूजा के बाद पुरानी मूर्ति को नए मंदिर में रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद ही लोग दोनों मूर्तियों की पूजा कर पाएंगे।

