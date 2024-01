Ramlala Pran Pratishtha: राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी और मनगढ़ंत सामग्री प्रकाशित मत कीजिए, मीडिया संस्थान, सोशल मीडिया मंच से सरकार ने की अपील

Highlights अमेजन 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी भ्रामक व्यापार प्रथाओं में शामिल है। अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सीसीपीए ने अमेजन से इस बारे में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

Ramlala Pran Pratishtha: केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया मंचों से राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी, मनगढ़ंत सामग्री प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा है। आपको बता दें कि कई भ्रामक खबर प्रकाशित की जा रही है।

Govt asks media outlets, social media platforms to refrain from publishing false, manipulated content related to Ram Temple event

भगवान श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में प्रवेश केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के माध्यम ही संभव है। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुकों को प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। प्रवेशिका पर बने QR code के मिलान के पश्चात ही परिसर के प्रवेश संभव हो पाएगा।

'श्री राम मंदिरअयोध्या प्रसाद' के नाम से मिठाई बेचने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन को नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने शनिवार को कहा कि वह ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। अमेजन ने स्वीकार किया कि उसे कुछ विक्रेताओं के भ्रामक उत्पाद दावों के संबंध में सीसीपीए से एक नोटिस मिली है।

कंपनी ''उनकी जांच कर रहा है।'' अमेजन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''अंतरिम रूप से, हम अपनी नीतियों के अनुसार ऐसी लिस्टिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं।'' सीसीपीए ने 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' नाम से मिठाई बेचने पर अमेजन को नोटिस भेजा है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीपीए ने अमेजन से इस बारे में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

भगवान श्री रामलला सरकार के अनुजों सहित दिव्य दर्शन - अयोध्या धाम



पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, विक्रमी संवत् २०८०



Divya Darshans of Bhagwan Shri Ram Lalla, along with his brothers- Ayodhya Dham



Paush Maas, Shukla Paksh, Dashmi Tithi, Vikrami Samvat 2080 pic.twitter.com/9zcu126z5H