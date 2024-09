Ramdas Athawale-Rahul Gandhi: आरक्षण पर राहुल गांधी की टिप्पणी, कांग्रेस सांसद के खिलाफ ‘जूते मारो आंदोलन’ शुरू करेंगे केंद्रीय मंत्री आठवले, देखें वीडियो

Highlights Ramdas Athawale-Rahul Gandhi: समान अवसर मिलने लगेंगे और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। Ramdas Athawale-Rahul Gandhi: जब भी इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं, तो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। Ramdas Athawale-Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी ‘जूते मारो’ आंदोलन शुरू करेगी।

Ramdas Athawale-Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को धर्मशाला में कहा कि दलित समुदाय और ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ आरक्षण पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी ‘जूते मारो आंदोलन’ शुरू करेगी। हाल ही में अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। गांधी के बयान के बारे में एक सवाल के जवाब में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आठवले ने कहा कि दलितों, अन्य पिछड़ वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता और कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा तो उससे निपटा जाएगा।

आठवले कृषि को सहकारी समितियों से जोड़ने, यूक्रेन और रूस, इजराइल और हमास के संदर्भ में युद्ध के हालात जारी रहने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व सहकारी आर्थिक मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए धर्मशाला में थे।

