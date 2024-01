Ram Mandir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया दुनिया भर में भगवान राम पर जारी हुए टिकटों की पुस्तक

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया इसके अलावा पीएम मोदी ने दुनिया भर में श्रीराम पर जारी टिकटों की एक पुस्तिका भी जारी की देश इस समय अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों में जुटा हुआ है

नई दिल्ली:अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों के संग्रह की एक पुस्तिका भी जारी की।

देश इस समय अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों में जुटा हुआ है। राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन एवं प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गए थे, जो अनवरत जारी हैं।

PM @narendramodi releases Commemorative Postage Stamps on Shri Ram Janmbhoomi Mandir & a book of stamps issued on Bhagwan Ram around the world. @PMOIndia@ShriRamTeerth@UPGovt@tourismgoi@MinOfCultureGoI@PIB_India@MIB_India#Ayodhya#AyodhyaRamTemple… pic.twitter.com/8frsGY74aX